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Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması

Süper Lig'deki 4 haftalık periyotta sadece 3 puan alan Fenerbahçe, Diego Costa'yla ilgili açıklama yaptı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 22:20
Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması

Fenerbahçe, basında yer alan Diego Costa'yla ilgili belgelerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Basında bugün çıkan ve eski asbaşkan Ali Yıldırım'ın imzasıyla Diego Costa'ya yıllık 8 milyon avro verileceği belirtilen evrağın, sarı-lacivertli kulübün resmi kayıtlarında bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

GİDEN EVRAK NUMARASI BULUNMUYOR

"Bugün, sosyal medya kaynaklı olarak kamuoyu ile paylaşılan 4 Eylül 2017 tarihli, Fenerbahçe Futbol A.Ş. antetli bir evrak üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur. Futbolcu Diego Costa için 8 milyon avroluk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken 'giden evrak numarası' bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır. Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol A.Ş. arşivlerine kaydolan evraklar, teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır."

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 22:20
  1. Diego Costa
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Yıldırım

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