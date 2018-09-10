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Fenerbahçe'den devre arası yılın bombası Mesut Özil!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç devre arası transfer döneminde Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 01:20
Fenerbahçe'den devre arası yılın bombası Mesut Özil!

İngiliz basınında bomba gibi bir iddia gündeme geldi. Daily Star'ın haberine göre Fenerbahçe; Arsenal'de karşılıklığı fırsata çevirip Mesut Özil'i kadrosuna katabilir. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin harekete geçeceği kaleme alınmış.

FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Premıer Lig'de Arsenal formasını giyen tecrübeli yıldız, diğer gurbetçi futbolcuların aksine Türkiye ile çok sıcak ilişkiler içinde. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Fenerbahçe'ye sempati duyduğunu itiraf eden Mesut Özil'in Sarı- Lacivertli gelecek bir resmi teklife olumlu yaklaşacağı belirtiliyor. Daha önce Real Madrid, Werder Bremen ve Schalke'de görev yapan, şu anda Arsenal forması giyen Mesut, Almanya formasıyla 2014 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı ve 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli tamıma veda etti.

 
Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 01:20
  1. Fenerbahçe
  2. Mesut Özil
  3. Arsenal
  4. Ali Koç
  5. İngiltere Premier Lig

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