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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Sürpriz iki isim...

Gelecek sezonun kadrosunu baştan aşağı değiştirmesi beklenen Fenerbahçe, Yacine Brahimi ve Hatem Ben Arfa'yı gündemine aldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:46
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Sürpriz iki isim...

Yeni sezonun transfer planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Portekiz'den çok flaş bir iddia geldi. Sarı-Lacivertliler'in Porto formasını giyen Yacine Brahimi'ye kanca attığı belirtiliyor. 29 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Menajeriyle temas kuruldu!

Bu sezon yaşanan büyük hüsranı yeni sezonda unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin Brahimi'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Damien Comolli'nin transferde tek yetkili olduğu ifade ediliyor.

Brahimi sürprizi!

Haziran ayında serbest kalacağı için birçok önemli kulübün de radarında olan yıldız futbolcunun Porto'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brahimi 2014'ten bu yana Portekiz ekibinde forma giyiyor.

Hücumun solunda ve forvet arkasında görev yapabilen Brahimi top tekniği ile ön plana çıkıyor. Cezayirli futbolcu golleri ve asistleriyle, Ersun Yanal'ın 'tabelacı kanat oyuncusu' isteğini tam olarak karşılıyor.

Porto formasıyla bu sezon 33 resmi maçta forma giyen Yacine Brahimi 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Cezayirli böylece 15 gole direkt katkıda bulundu.

Hatem Ben Arfa bombası

Fenerbahçe'nin önüne flaş bir isim daha geldi: Hatem Ben Arfa.

Menajerler, Rennes Kulübü ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek 31 yaşındaki on numarayı sarı-lacivertli ekibe önerdi. Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi.

Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:46
  1. Fenerbahçe
  2. Hatem Ben Arfa
  3. Yacine Brahimi
  4. Porto
  5. Portekiz
  6. Rennes

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