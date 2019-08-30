Fenerbahçe'den bir transfer daha! Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, bonservisi Başakşehir'de olan Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

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