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Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:09
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe, bonservisi Başakşehir'de olan Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı.

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:09
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