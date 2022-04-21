Fenerbahçe'den, Beşiktaş'a büyük transfer çalımı!

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cyle Larin takımdan ayrılıyor. Siyah-beyazlı takımın yaptığı sözleşme teklifini az bulduğu için kabul etmeyen Larin, sezon sonunda serbest kalıp ezeli rakip Fenerbahçe'ye imza atacak. Yükselen performansıyla milli takıma kadar yükselen ve Kanada'nın Dünya Kupası'na katılmasında büyük rol oynayan Larin, büyük ihtimalle Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yıllarca unutulmayacak cinsten bir transfer çalımı geliyor. Bu rekabet geçmişte Tümer Metin, Nobre ve Rüştü gibi isimlere sahne olmuştu. Şimdi de Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Larin ile devam ediyor...

MENAJERİ FENERBAHÇE'YE ÖNERDİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin ile yakından ilgileniyor. İki taraf arasında menajer aracılığıyla kontak kuruldu.

Takvim'de yer alan habere göre; Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Kanarya, şartlarını öğrenmek için Cyle Larin'in menajeri ile ilk teması kurdu. Larin 2 milyon euro maaş, imza parası ve 3 yıllık sözleşme istedi.

Maaşında indirime gitmesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali bir hayli yüksek.