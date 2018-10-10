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Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Borsa İstanbul'da halka açık Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yüzde 250 bedelli sermaye artırımında, rüçhan (yeni pay alma) hakkı kullanımı yarın başlayacağı bildirildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
Fenerbahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması

Borsa İstanbul'da halka açık Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yüzde 250 bedelli sermaye artırımında, rüçhan (yeni pay alma) hakkı kullanımı yarın başlayacak.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanımının yarın başlayacağı ve 25 Ekim'e kadar devam edeceği belirtilerek, 1 hisse için kullanım hakkı bedelinin 5 TL olarak belirlendiği kaydedildi. 

Fenerbahçe tarafından Kamuyu aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin 28 milyon 280 bin Türk lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 98 milyon 980 bin Türk lirasına çıkarılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 70 milyon 700 bin Türk lirası nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir.  Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların yüzde 250'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakkı kullanım, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.10.2018 - 25.10.2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay sahiplerimizin, yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 TL nominal değerli her bir pay için 5 TL fiyat üzerinden satışa arz edilecektir. 

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:31
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Futbol AŞ
  3. Kamuyu aydınlatma Platformu

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