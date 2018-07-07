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Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman yeni adresi belli oldu

Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de eski çalıştırıcı Aykut Kocaman'ın yeni adresi belli oldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:06
Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de BaşkanAli Koç'ın gelmesiyle görevden ayrılan Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezon planı ortaya çıktı...

Adı Türkiye'den bazı takımlarla anılan, Milli Takım için de konuşulan ancak 1 sene çalışmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'a yorumculuk teklifi geldi.

Daha önceki dönemlerde kısa süreli de olsa köşe yazarlığı yapan Aykut Kocaman'ı bu kez yayıncı kuruluş olan beINSports'un ekranlara çıkarmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

Ancak Aykut Kocaman'ın beIN SPORTS'un bu teklifini kabul edip, etmeyeceği ise merak konusu.

Çünkü Kocaman, sezon içerisinde TRT Spor'dan katıldığı bir programda beIN yorumcuları Tuncay Şanlı ve Tümer Metin'i sert bir dille eleştirmişti.

Ancak Kocaman'a yakın çevreler tecrübeli hocanın teklifi kabul edeceğini konuşuyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:06
  1. Fenerbahçe
  2. Aykut Kocaman

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