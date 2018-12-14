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Fenerbahçe'den Alex bombası! Geri dönüyor

Teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli hocanın yardımcılığına Alex'i getirmeyi planlıyor.

14 Aralık 2018 Cuma 18:36
Fenerbahçe'den Alex bombası! Geri dönüyor

Ersun Yanal'ın gelişiyle beraber yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için takımın efsane isimlerinden biri gündeme geldi.

Yönetim Ersun Yanal'ın yardımcılığına Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'i getirmeyi planlıyor.

Ersun Yanal ve Alex ikilisiyle beraber takımda yeni bir hava yakalayıp yükselişe geçmeyi planlayan yönetim, taraftarla da aradaki buzları eritmeyi hedefliyor.

(THM Haber)

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:36
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Alex

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