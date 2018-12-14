Fenerbahçe'den Alex bombası! Geri dönüyor

Ersun Yanal'ın gelişiyle beraber yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için takımın efsane isimlerinden biri gündeme geldi.

Yönetim Ersun Yanal'ın yardımcılığına Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'i getirmeyi planlıyor.

Ersun Yanal ve Alex ikilisiyle beraber takımda yeni bir hava yakalayıp yükselişe geçmeyi planlayan yönetim, taraftarla da aradaki buzları eritmeyi hedefliyor.

(THM Haber)