Fenerbahçe'den açıklama! O isim takımda kalacak
Fenerbahçe Kulübü, Josef De Souza'nın transferiyle ilgili zorunlu bir açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulüp, Josef'in Al-Hilal kulübüne transferini yalanladı.22 Ağustos 2018 Çarşamba 19:33
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'yı başka takıma transferinin planlamalarında bulunmadığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza’ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup, kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır." denildi.
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