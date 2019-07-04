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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

- Sarı-lacivertli ekip, salonda kuvvet çalıştı

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları


DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, kuvvet antrenmanı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan salon çalışmasını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Futbolcuların antrenman öncesi yağ ölçümü yaptırdığı çalışma, 2 grup halinde dayanıklılık ve kuvvet idmanıyla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:28
  1. Düzce
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