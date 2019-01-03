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Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

03 Ocak 2019 Perşembe 14:17
Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, bir süredir kadro dışı olan kaleci Volkan Demirel'i affetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'mizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir. Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir." denildi.

Volkan Demirel, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'dan özür dilemişti.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:17
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