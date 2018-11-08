Fenerbahçe'de Valbuena fırtınası

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i mağlup ederek 6 resmi maç sonunda galibiyetle tanıştı. Phillip Cocu'nun ayrılmasıyla yeniden 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray derbisinde de yıldızlaşmıştı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 1 gol atan, 1 de asist yapan Fransız yıldız, aynı katkıyı Anderlecht karşısında da yaptı. 71'de takımını öne geçiren Mathieu Valbuena, 3 dakika sonra Frey'e yaptığı asistle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.