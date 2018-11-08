THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe'de Valbuena fırtınası

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin evinde mağlup ettiği Anderlecht maçında Fransız yıldız Valbuena, performansıyla göz doldurdu.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:12
Fenerbahçe'de Valbuena fırtınası

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i mağlup ederek 6 resmi maç sonunda galibiyetle tanıştı. Phillip Cocu'nun ayrılmasıyla yeniden 11'de şans bulan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray derbisinde de yıldızlaşmıştı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde 1 gol atan, 1 de asist yapan Fransız yıldız, aynı katkıyı Anderlecht karşısında da yaptı. 71'de takımını öne geçiren Mathieu Valbuena, 3 dakika sonra Frey'e yaptığı asistle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıdı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:12
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Avrupa
  4. Anderlecht
  5. Valbuena

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlığın düşmanı rutubet..
    1. Sağlığın düşmanı rutubet..
    2. Çocuklarınızı aşırı titiz büyütmeyin
    3. Plastik mikrodalgada büyük risk
    4. İstanbul'da feci kaza: Ceset parçalara..
    5. ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı!
    6. Fenerbahçe'de Valbuena fırtınası
    7. Saksıdaki bitkiniz telefon şarj ediyor
    8. PFDK'dan üç büyüklere rekor para cezası!
    9. Fuat Oktay, TESKOMB Başkanı Abdülkadir..
    10. Belediye Başkanı ile vatandaş arasında..
    11. Mantının tarihçesi
    12. Kritik uyarı! 'Silah ile başlayıp..
    13. Tiroid sağlığı için zencefil
    14. Arabada uzun süre durmasın
    15. Selim Almanya'yı karıştırdı! 13 bin..
    16. Fenerbahçe'den kritik galibiyet!
    17. Mikrodalga mikropları öldürüyor...
    18. Çin ilk kez tanıttı: 'Hayalet uçağı'..
    19. İsrail terörü can aldı! 1 Filistinli..
    20. Lök gibi oturursan omurga kireçlenmesi..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden