Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig’in 3.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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