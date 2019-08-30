Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3.30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde saat 11.00’de başlayan antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrıldı. İlk grup salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, ikinci grup ise sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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