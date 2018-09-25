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Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'de Cocu’nun teknik ekibine dahil ettiği Koeman için Hollanda’nın Groningen takımının takipte olduğu belirtildi.

25 Eylül 2018 Salı 16:09
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!

Fenerbahçe’nin shasında konuk ettiği Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmasının ardından Phillip Cocu için sürpriz sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre, Cocu’nun yardımcılarından Erwin Koeman’ın adı Groningen ile geçmeye başladı.

Sezon başında Fenerbahçe’ye geldikten sonra hemen Koeman’ı teknik ekibine dahil eden Cocu için şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı.

KOEMAN'A TALİP VAR
Hollanda’nın NOS televizyonunun haberine göre, Danny Buijs yönetiminde Hollanda Ligi’nde kötü günler geçiren 6 hafta sonunda sonuncu sırada kalan Groningen’in planında Erwin Koeman olduğu belirtildi.

HOLLANDA EKİBİ CİDDİ
Skorer'de yer alan habere göre; Buijs ile yolları ayırmayı düşünen Eredivise kulübünün, Fenerbahçe’de görev alan Erwin Koeman’ı ciddi anlamda hedeflediği kaydedildi. 
 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:09
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