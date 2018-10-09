THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Fenerbahçe’de Sivas mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettiriyor.

09 Ekim 2018 Salı 16:16
Fenerbahçe’de Sivas mesaisi devam ediyor

Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan ve Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda hücum ve defans organizasyonları çalışıldı. Kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 
 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 16:16
  1. Sivas
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler şehre giriş yaptı
    1. Gazze'ye sevindirici haber! Tankerler..
    2. Emziğin zararlarını biliyor musunuz?
    3. Kuzey Irak'ta MİT-TSK operasyonu!
    4. Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün..
    5. Gemi batarken Türk gemiciler böyle..
    6. "Ülkeyi Suriye'ye çevirecek!"
    7. Kırışıklıklara karşı elma ve domates
    8. KOSGEB desteği nasıl alınır?
    9. CHP'den "Enflasyonla Mücadele..
    10. 2018 KPSS ortaöğretim sınav soru ve..
    11. Kemal'in tiyatrosu güldürmeye devam..
    12. Kanama çürükten beter!
    13. Zeytinburnu açıklarında demirleyen..
    14. ESK ve AOÇ indirimli ürünlerini açıkladı
    15. Endonezya'da ölü sayısı 2 bini geçti
    16. Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı..
    17. Düzce'de bulundu! Herkes seferber oldu
    18. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    19. Köylüler yaralı halde buldu! Tüm köy..
    20. Manisa'da yaşlı kadın yangında..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?