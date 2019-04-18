Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı

Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı18 Nisan 2019 Perşembe 13:50
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve kulübün genel müdürü Serkan Acar, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Acar'ın Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine, merhumun ailesi, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Metin Sipahioğlu, İlker Dinçay, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler, sporcular, kongre üyeleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.
Anma töreninde merhum Serkan Acar için dua okunduğu belirtildi.
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