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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yıldızı Slimani, sakatlığı nedeniyle Cezayir Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

09 Ekim 2018 Salı 20:11
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe’nin Cezayirli forveti Islam Slimani’den sakatlık haberi geldi. Yıldız golcü geçtiğimiz günlerde açıklanan Cezayir Milli Takımı kadrosunda yer alırken, Benin ile oynanacak maçta forma giymesi bekleniyordu. Ancak 30 yaşındaki futbolcu sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Cezayir Futbol Federasyonu, Benin maçı listesinden çıkarılan sarı-lacivertli oyuncunun yerine futbol hayatını Hollanda’nın Vitesse takımında sürdüren Oussama Darfalou’nun kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Sağlık ekibi müdahaleye başladı

Afrika Uluslar Kupası’nda Cuma günü Benin ile karşılaşacak Cezayir, aynı takımla dört gün sonra yine karşılaşacak. Slimani’nin bu maçta oynayıp oynamayacağının da belli olmadığı belirtildi. Sağlık ekibinin Slimani’nin tedavisine başladığı, son durumunun belirlenmesinin ardından bu ikinci maçta oynayıp oynamayacağının belli olacağı ifade edildi. (Skorer Dış Haberler)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:11
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