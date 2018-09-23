Fenerbahçe'de Roberto Soldado kayıplara karıştı

Dinamo Zagreb'e karşı 4-1 gibi ağır bir skorla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başlayan Fenerbahçe'de gözler Roberto Soldado'yu arıyor.



Sezon başında eli kırılan ve kamp dönemini kaçıran Soldado daha sonraki süreçte de Phillip Cocu'dan formayı kapamadı.



Geçen sezonun ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezi olan İspanyol yıldız bu sezon adeta kayboldu. İlk olarak Slimani ve Frey'in transferiyle 3. plana düşen Soldado daha sonra Avrupa Ligi'nde listeye bile alınmadı.



Ligde maç kadrolarına girmekte çok zorlanan tecrübeli oyuncunun durumu kafaları karıştırdı. Soldado bu sezon 5 maçta sadece 134 dakika forma giyebildi.