THY - Trabzon
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu! Genç oyuncu...

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Ozan Tufan'ın son durumu netleşti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:22
Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu! Genç oyuncu...

Kanarya'ya geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, milli futbolcuyu takımda tutmaya karar verdi. Milli oyuncuya son bir şans daha verilecek.

Ancak 23 yaşındaki orta saha, kendini göstermezse bir kez daha kadro dışı kalıp, satışa konulabilir.

(Star)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:22
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan
  3. Damien Comolli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Derrick Luckassen sesleri
    1. Trabzonspor'da Derrick Luckassen sesleri
    2. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son durumu..
    3. Galatasaray'dan transfer bombası Mario..
    4. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum:..
    5. Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması:..
    6. 2 kırmızı kart 2 gol! Alanyaspor..
    7. Ve Fatih Terim Galatasaray'ın yeni..
    8. Rıdvan Dilmen'den maç sonu yorumu:..
    9. Fatih Terim: Bazen buna..
    10. Irak'ta umut veren mutabakat!..
    11. Mekke'deki fırtına Arafat'ta da..
    12. AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!
    13. Türkiye ve Katar Merkez Bankaları..
    14. Negredo'dan flaş transfer açıklaması!
    15. Arafat'ta fırtına etkisini arttırdı!..
    16. Bakan Pekdemirli: Onların doları..
    17. AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül..
    18. Beyaz Saray'dan şok iddia! Seçimlere..
    19. Rusya'dan savaş uçağı hamlesi!
    20. BBP'li Destici'den Eskişehirspor mesajı!
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda