Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son durumu belli oldu! Genç oyuncu...
Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Ozan Tufan'ın son durumu netleşti.20 Ağustos 2018 Pazartesi 02:22
Kanarya'ya geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, milli futbolcuyu takımda tutmaya karar verdi. Milli oyuncuya son bir şans daha verilecek.
Ancak 23 yaşındaki orta saha, kendini göstermezse bir kez daha kadro dışı kalıp, satışa konulabilir.
(Star)
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