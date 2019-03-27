Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yapıldığı belirtildi. Sahada koşu ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. 21 Yaş Altı Futbol Takımı'nın da katılımıyla yapılan antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.



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