Fenerbahçe'de kupa mesaisi - Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapacağı son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Bursaspor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmasıyla tamamladığı idmanda diğer oyuncuların, sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptığı aktarıldı. Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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