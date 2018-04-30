Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı
3 Mayıs'ta oynanacak derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.30 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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