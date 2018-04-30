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Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı

3 Mayıs'ta oynanacak derbi maçında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladıkları bildirildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:18
  1. Fenerbahçe
  2. Ziraat Türkiye Kupası
  3. Beşiktaş

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