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Fenerbahçe'de kriz büyüdü! Ersun Yanal 2 ismin biletini kesti

Süper Lig'de oynadığı Bursaspor maçında, rakibin 90. dakikada attığı golde Mathieu Valbuena’nın faul beklentisiyle yerde kalması, Andre Ayew’in ise rakibi takip etmemesi, Fenerbahçe'de büyük krize neden oldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
Fenerbahçe'de kriz büyüdü! Ersun Yanal 2 ismin biletini kesti

Süper Lig'de Bursaspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe'de yeni bir kriz ortaya çıktı.

 

Bursaspor’un 90’da attığı golde Mathieu Valbuena’nın faul beklentisiyle yerde kalması, Andre Ayew’in ise rakibi takip etmemesi Fenerbahçe'de yeni bir krize neden oldu. Sarı-Laciverlilerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, soyunma odasında futbolcuların bu ikiliye tepki gösterdiği öğrenildi. Transferler tamamlanırsa Ersun Yanal bu iki isme 11'de yer vermeyecek.

Ayew sezon sonu gönderilecek

Fenerbahçe'ye sezon başında Swansea takımından kiralanan Andre Ayew'i sezonunda takımdan gönderilmesi planlanıyor. Valbuena ise 20 maçta görev yapması halinde otomatik olarak sözleşmesi uzayacak. Sarı-lacivertliler bu kriteri göz önünde bulundurup Fransız oyuncuyu mümkün olduğunca kullanmayacak.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
  1. Fenerbahçe
  2. Bursaspor beraberliği
  3. Flaş karar
  4. Andre Ayew
  5. Mathieu Valbuena
  6. Ersun Yanal
  7. Ersun Yanal 2 ismin biletini kesti
  8. flaş ayrılık
  9. Süper Lig

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