Fenerbahçe’de kötü sonucun nedeni belli: Eksikler!

Fenerbahçe hem ligde hem de Avrupa’da sezona etkili giriş yaparak 19 resmî müsabakada 19 galibiyet aldı ve isminden söz ettirmeye başlamıştı. Fenerbahçe’de galibiyet serisini sona erdiren ekip Trendyol Süper Lig’in 11. Haftasında karşılaştığı Trabzonspor oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak galibiyet serisi son buldu.

Mağlubiyetin nedeni EKSİKLER

Fenerbahçe’de can sıkıcı en önemli etkenler ilk olarak sakat oyuncular oldu. Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred ve Becao’dan haftaiçi gelen kötü haberler takımın moralini bozdu.

Stoper bölgesinde Serdar Aziz, Djiku ve Becao’nun olmamasından dolayı Trabzonspor mücadelesine Samet-Oosterwolde ikilisiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler orta alanda Fred’in olmamasıyla beraber geri dörtlünün dağılması kaçınılmaz oldu.

Gelecek maç Adana deplasmanında!

Fenerbahçe gelecek hafta oynayacağı Adana Demirspor maçı için endişeli. Mavi şimşekler evinde oynadığı hiçbir maçı mağlup bitirmezken, attığı ve yediği gollerle öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin Adana deplasmanına nasıl bir taktikle gideceği merak konusu olurken, savunma ikilisinin nasıl olacağı da bir o kadar merak konusu.

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