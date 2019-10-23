Fenerbahçe’de Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.23 Ekim 2019 Çarşamba 15:35
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.00’de başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
3 takım halinde hücum ve savunma çalışmaları ile idman devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde, Max Kruse ve Nabil Dirar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Emre Belözoğlu takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
YORUM YAZ