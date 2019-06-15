0553 313 94 23

Fenerbahçe'de kongre günü

- Sarı-lacivertli kulüpte, tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları yarın yapılacak

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
Fenerbahçe'de kongre günü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünde, mevcut tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları yarın yapılacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da; 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak.

Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi oylanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:33
  1. Ali Koç
  2. Aziz Yıldırım
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Kongre
  6. tüzük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilerin YKS maratonu
    1. Öğrencilerin YKS maratonu
    2. Bakan Koca'dan çocuklara ve velilere..
    3. Esenler’de sınava öncesi öğrenciler ve..
    4. Kaza yaptı, kayıplara karıştı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı..
    6. Bolvadin’de Motosiklet Huzur Operasyonu
    7. Şanlıurfa'da aşiret mensupları..
    8. Başkan Uysal Moskova’da Kaleiçi’ni..
    9. Eren Bülbül’ün ağabeyinden Başkan..
    10. İlk 5 ayda üretim yüzde 12, ihracat..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    12. Sınava geç kaldılar, içeri alınmadılar
    13. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    14. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    15. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    16. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    17. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    18. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    19. Erzurum’da huzur toplantısı
    20. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    21. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    23. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    24. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    26. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    27. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    28. Karne heyecanına ortak oldular
    29. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    30. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!