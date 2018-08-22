Fenerbahçe'de Kjaer sürprizi

Transferde son düzlüğe girilirken kadrosunu stoper, orta saha ve sol bekle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de Simon Kjaer ismi öne çıktı. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın Finansal Fair Play problemi sebebiyle İspanya’nın Sevilla takımına satılan Danimarkalı stoperin eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Kjaer’in eşinin İstanbul’a gelmesi yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile yeniden anlaşmaya vardığı yorumlarını beraberinde getirdi. Sevilla’ya satışı esnasında Türkiye’de kazandığı yüksek yıllık ücreti problem olan ve ücretinin bir kısmı Fenerbahçe tarafından karşılanan yıldız oyuncunun tercih edilmesinde bu faktörün de etkili olduğu vurgulandı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin Sevilla’da oynayan oyuncunun maaşının bir kısmının Fenerbahçe tarafından ödenemsinden rahatsızlık duyduğu ve “Madem maaşını Fenerbahçe ödüyor o zaman gelip Fenerbahçe forması giysin” görüşünün öne çıktığı bildirildi.