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Spor Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeğini açıkladı!
Spor

Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeğini açıkladı!

Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Bülent uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir bonservisle transfer olan Kim Min Jae'nin transfer detaylarını açıklayan Uygun, doğru bilinen olayın gerçek olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:51:00 -
Fenerbahçe'de Kim Min Jae gerçeğini açıkladı!

Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Bülent uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir bonservisle transfer olan Kim Min Jae'nin transfer detaylarını açıklayan Uygun, doğru bilinen olayın gerçek olmadığını ifade etti.

Bülent Uygun, Fenerbahçe'den rekor bonservisle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min Jae transferi hakkında flaş ifadeler kullandı. Herkesin Vitor Pereira'nın takıma kazandırdığı olarak bildiği Güney Koreli futbolcunun aslında Slaven Bilic tarafından getirildiğini iddia etti.

Fanatik'e açıklamalar yapan Bülent Uygun, Sivasspor'un başındayken girdikleri şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak, "Sivas'ta çok iyi işler yaptık. Yendiğimizde şampiyonluk için çok büyük bir yol kat edeceğimiz iki tane maç vardı Sivas’ta. Biri Beşiktaş , biri Galatasaray. O maçlarda da inanılmaz top oynadık ama belki nasibimiz değildi, ruhumuzun kazanamadığı, kaderimizin bize çizdiği şampiyon olmama durumu vardı, olamadık. 73 puan aldık, 68, 67, 65’lerle şampiyon olunan ligde 73 puan topluyorsun. Sivasspor’un şampiyonluğunu yediler ama Şampiyonlar Ligi’ne götürdük" dedi.

Kim Min-jae ile ilgili de konuşan Uygun, "Herkes Kim'i Vitor Pereira getirdi sanıyor, o getirmedi, Biliç getirdi ülkeye. Biliç söyledi. Ya adama dünyanın en iyi kadrolarını verdik, içine etti. Biz kendi evlatlarımıza sahip çıkmıyoruz" dedi.

 

 

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