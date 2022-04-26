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Spor Fenerbahçe'de Jesus'a doğru adım adım
Spor

Fenerbahçe'de Jesus'a doğru adım adım

Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışları mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-lacivertliler yeni hocasını açıklamak için gün sayıyor. Yönetim, Portekiz'de dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile görüşme yaptı. Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen dev zirvenin görüntüleri ortaya çıktı ve Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:07:00 -
Fenerbahçe'de Jesus'a doğru adım adım

Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışları mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-lacivertliler yeni hocasını açıklamak için gün sayıyor. Yönetim, Portekiz'de dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile görüşme yaptı. Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen dev zirvenin görüntüleri ortaya çıktı ve Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi. 

Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe'de, gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin detayları da belli oldu.

LİZBON'DA DEV GÖRÜŞME YAPILDI!
Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Lizbon şehrinde Jorge Jesus'la bire bir görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.

YAPILAN GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ!
Milliyet'in edindiği bilgilere göre taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç'un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.

JORGE JESUS FENERBAHÇE'NİN PROJESİNİ BEĞENDİ!
Jorge Jesus'un kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi beğendiği kaydedildi. 67 yaşındaki teknik direktörün Suudi Arabistan ve Katar'dan da bazı teklifler aldığı ancak Fenerbahçe'nin projesinin kendisi açısından cezbedici durduğu bildirildi. Tarafların yakın zamanda bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ ANALİZ ETMEYE BAŞLADI!
Öte yandan Jorge Jesus'un teknik ekibiyle beraber yeniden toplanarak çalışmalarına başladığı vurgulandı. Fenerbahçe ile görüşmelerin son aşamaya gelmesinden dolayı Jesus ile ekibinin sarı-lacivertli takımın mevcut durumuyla alakalı analiz ve araştırmalar yaptığı öğrenildi.

Aralık ayından bu yana teknik direktör çalışmalarını detaylı bir şekilde yürüten Başkan Ali Koç, Joachim Löw ve Jorge Jesus isimlerini ön plana almıştı. Son günlerde ise Jorge Jesus ismi bir adım öne çıkmıştı. Lizbon'daki toplantının ardından Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe'ye en yakın isim olduğu netleşti.

 

CUMHURBAŞKANI İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İSİM
Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya gelen Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha vardı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmelerde tarafların yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın Jorge Jesus ile olan yakın diyaloğu Portekiz'de yakından biliniyor.

Hatta 2019 yılında ülke tarihinde çok önemli bir yeri olan 'Prens Henry Nişanı' bizzat Portekiz Cumhurbaşkanı tarafından başarılı teknik direktöre takdim edilmişti. Marcelo Rebelo de Sousa, "Portekiz'i Avrupa'ya tanıtan, yurt dışında en iyi şekilde temsil eden gurur duyduğumuz bir isim Jorge Jesus" açıklamasını yapmıştı.

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Yorumlar

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HER SENE AYNI TERANE DERE GEÇERKEN PAŞA SIVANMAZ LİGİN ORTASINDA TEKNİK DİREKTÖR ADI DAHİ GEÇMEMELİ SEZON SONUNDA ETEKLERDEKİ TAŞLAR DÖKÜLÜR KONUŞULUR İSMAİL KARTAL BU SAATTEN SONRA NASIL TAKTİK VERECEK MAÇ KAZANMAYA ODKLANACAK MERAK EDİYORUM
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