Fenerbahçe'de izin bitti Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, FenerbahçeCan Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi. Milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun yanı sıra ayağına özel tabanlık yaptırmak için ABD'de bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın da antrenmanda yer almadığı belirtildi. Hasan Ali Kaldırım'ın ABD'den 11 Ekim Cuma günü döneceği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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