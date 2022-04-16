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Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözleri doldu
Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözleri doldu

Göreve geldikten sonra Fenerbahçe'yi şaha kaldıran tecrübeli hoca İsmail Kartal'ı taraftarlar alkışladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 23:21:00 -
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözleri doldu

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında sezon sonuna kadar tabiri caizse gemiyi limana yanaştırması için Fenerbahçe 'de İsmail Kartal teknik direktörlük koltuğuna oturtulmuştu. Sarı-Lacivertli takımı 32 puanla 4. sırada devralan tecrübeli hoca, Kanarya'ya büyük bir ivme kazandırdı.

Son olarak Süper Lig 'in 33. haftasında Göztepe 'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe haftayı Şampiyonlar Ligi potasında yani 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da 5 haftadır art arda kazanan ve Kanarya'nın başında çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ı, İzmir ekibi karşısında bağrına bastı.

Mücadelenin son dakikalarında tribünlerden 'Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal' sesleri yükseldi. Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.

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