Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözleri doldu

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında sezon sonuna kadar tabiri caizse gemiyi limana yanaştırması için Fenerbahçe 'de İsmail Kartal teknik direktörlük koltuğuna oturtulmuştu. Sarı-Lacivertli takımı 32 puanla 4. sırada devralan tecrübeli hoca, Kanarya'ya büyük bir ivme kazandırdı.

Son olarak Süper Lig 'in 33. haftasında Göztepe 'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe haftayı Şampiyonlar Ligi potasında yani 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da 5 haftadır art arda kazanan ve Kanarya'nın başında çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ı, İzmir ekibi karşısında bağrına bastı.

Mücadelenin son dakikalarında tribünlerden 'Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal' sesleri yükseldi. Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.