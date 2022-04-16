Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gözleri doldu
Göreve geldikten sonra Fenerbahçe'yi şaha kaldıran tecrübeli hoca İsmail Kartal'ı taraftarlar alkışladı.
Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında sezon sonuna kadar tabiri caizse gemiyi limana yanaştırması için Fenerbahçe 'de İsmail Kartal teknik direktörlük koltuğuna oturtulmuştu. Sarı-Lacivertli takımı 32 puanla 4. sırada devralan tecrübeli hoca, Kanarya'ya büyük bir ivme kazandırdı.
Son olarak Süper Lig 'in 33. haftasında Göztepe 'yi 2-0'la geçen Fenerbahçe haftayı Şampiyonlar Ligi potasında yani 2. sırada tamamlamayı garantiledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar da 5 haftadır art arda kazanan ve Kanarya'nın başında çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ı, İzmir ekibi karşısında bağrına bastı.
Mücadelenin son dakikalarında tribünlerden 'Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal' sesleri yükseldi. Bu anlarda taraftara karşılık veren tribünleri selamlayan başarılı çalıştırıcının gözleri doldu.