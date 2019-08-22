Fenerbahçe’de Isla en az 4 hafta yok Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla’nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla’nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Mauricio Isla şoku yaşanıyor. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Isla’nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım’ın ise sakatlıkları devam ediyor.

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