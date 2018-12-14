Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçti.

Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun yerine geçici olarak yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine bir kez daha Ersun Yanal'ı getirdi.

İlk kez 2013-2014'te çalıştırdığı sarı-lacivertlileri nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak Fenerbahçe'ye lig tarihinin en erken zaferlerinden birini yaşatan (1967-1968 Fenerbahçe, 1969-1970 Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala) Ersun Yanal, 4 yıl 4 ay sonra göreve tekrar geldi.

Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadıktan sonra ertesi sezon takımla hazırlık dönemi geçirmesine rağmen 9 Ağustos 2014'te dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa etmiş ve ilk Fenerbahçe dönemi 408 günle sınırlı kalmıştı.





- Kariyerinin tek lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'de kazandı





Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin tek Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti.

1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 23 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından kariyerinde tek şampiyonluğa 2013-2014'te Fenerbahçe'nin başında ulaştı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra iki kez Trabzonspor'un başına geçti. Tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezonunun 10. haftasında geldiği bordo-mavili takımla sezon sonu yollarını ayırdı.

Yanal ile Trabzonspor'un yolları 2016-2017'nin başında da kesişti. O sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yanal'ın görevine 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Akhisarspor'a karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından son verildi.





- 40 resmi maçta 24 galibiyet







Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.



Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.





- Yanal'ın görev yaptığı takımlarla lig performansları

Ersun Yanal'ın, Süper Lig kariyerinde görev yaptığı takımlar ve tecrübeli teknik adam yönetiminde alınan sonuçların tablosu şöyle:



SEZON TAKIM MAÇ G B M SIRA 1995-1996 Denizlispor 6 1 2 3 15. 1996-1997 Denizlispor 9 2 2 5 17. 1999-2000 Denizlispor 25 10 6 9 7. 2000-2001 MKE Ankaragücü 34 16 8 10 6. 2001-2002 MKE Ankaragücü 34 15 8 11 4. 2002-2003 Gençlerbirliği 34 19 9 6 3. 2003-2004 Gençlerbirliği 34 12 8 14 10. 2005-2006 Manisaspor 26 9 5 12 12. 2006-2007 Manisaspor 24 8 5 11 13. 2007-2008 Trabzonspor 24 11 3 10 6. 2008-2009 Trabzonspor 29 15 8 6 3. 2011-2012 Eskişehirspor 17 5 5 7 5. Avrupa Grubu 6 3 2 1 2. 2012-2013 Eskişehirspor 34 11 13 10 8. 2013-2014 Fenerbahçe 34 23 5 6 1. 2014-2015 Trabzonspor 25 13 6 6 5. 2016-2017 Trabzonspor 34 14 9 11 6. 2017-2018 Trabzonspor 8 2 3 3 11.







Not: 1996-1997, 1999-2000, 2006-2007, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarındaki sıralamalar, Ersun Yanal ayrıldığında görev yaptığı takımların o hafta puan cetvelinde bulunduğu sırayı ifade ediyor.

