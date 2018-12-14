Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi
- Sarı-lacivertli ekibi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti- Sarı-lacivertlilerin elde ettiği son şampiyonluğun altında imzası bulunan Ersun Yanal, 408 gün kaldığı ilk Fenerbahçe döneminde 40 resmi maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı14 Aralık 2018 Cuma 11:55
İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe Kulübünün teknik direktörlük görevine getirdiği Ersun Yanal, bin 588 gün sonra ikinci kez sarı-lacivertli ekibin başına geçti.
Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun yerine geçici olarak yardımcısı Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine bir kez daha Ersun Yanal'ı getirdi.
İlk kez 2013-2014'te çalıştırdığı sarı-lacivertlileri nisan ayında şampiyonluğa taşıyarak Fenerbahçe'ye lig tarihinin en erken zaferlerinden birini yaşatan (1967-1968 Fenerbahçe, 1969-1970 Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala) Ersun Yanal, 4 yıl 4 ay sonra göreve tekrar geldi.
Ersun Yanal, şampiyonluk yaşadıktan sonra ertesi sezon takımla hazırlık dönemi geçirmesine rağmen 9 Ağustos 2014'te dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı sorunlar nedeniyle istifa etmiş ve ilk Fenerbahçe dönemi 408 günle sınırlı kalmıştı.
- Kariyerinin tek lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'de kazandı
Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin tek Süper Lig şampiyonluğunu elde etmişti.
1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 23 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından kariyerinde tek şampiyonluğa 2013-2014'te Fenerbahçe'nin başında ulaştı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra iki kez Trabzonspor'un başına geçti. Tecrübeli teknik adam, 2014-2015 sezonunun 10. haftasında geldiği bordo-mavili takımla sezon sonu yollarını ayırdı.
Yanal ile Trabzonspor'un yolları 2016-2017'nin başında da kesişti. O sezonu Trabzonspor'da tamamlayan Yanal'ın görevine 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Akhisarspor'a karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından son verildi.
- 40 resmi maçta 24 galibiyet
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.
Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım, 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.
- Yanal'ın görev yaptığı takımlarla lig performansları
Ersun Yanal'ın, Süper Lig kariyerinde görev yaptığı takımlar ve tecrübeli teknik adam yönetiminde alınan sonuçların tablosu şöyle:
SEZON
|TAKIM
|MAÇ
|G
|B
|M
|SIRA
|1995-1996
|Denizlispor
|6
|1
|2
|3
|15.
|1996-1997
|Denizlispor
|9
|2
|2
|5
|17.
|1999-2000
|Denizlispor
|25
|10
|6
|9
|7.
|2000-2001
|MKE Ankaragücü
|34
|16
|8
|10
|6.
|2001-2002
|MKE Ankaragücü
|34
|15
|8
|11
|4.
|2002-2003
|Gençlerbirliği
|34
|19
|9
|6
|3.
|2003-2004
|Gençlerbirliği
|34
|12
|8
|14
|10.
|2005-2006
|Manisaspor
|26
|9
|5
|12
|12.
|2006-2007
|Manisaspor
|24
|8
|5
|11
|13.
|2007-2008
|Trabzonspor
|24
|11
|3
|10
|6.
|2008-2009
|Trabzonspor
|29
|15
|8
|6
|3.
|2011-2012
|Eskişehirspor
|17
|5
|5
|7
|5.
|Avrupa Grubu
|6
|3
|2
|1
|2.
|2012-2013
|Eskişehirspor
|34
|11
|13
|10
|8.
|2013-2014
|Fenerbahçe
|34
|23
|5
|6
|1.
|2014-2015
|Trabzonspor
|25
|13
|6
|6
|5.
|2016-2017
|Trabzonspor
|34
|14
|9
|11
|6.
|2017-2018
|Trabzonspor
|8
|2
|3
|3
| 11.
Not: 1996-1997, 1999-2000, 2006-2007, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarındaki sıralamalar, Ersun Yanal ayrıldığında görev yaptığı takımların o hafta puan cetvelinde bulunduğu sırayı ifade ediyor.
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