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Fenerbahçe'de Güneş'e küfürlü tepki

Fenerbahçe taraftarları, Spartak Trnava maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş aleyhinde küfürlü tezahüratlar yaptı.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:38
Fenerbahçe'de Güneş'e küfürlü tepki

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynadığı mücadelede tribünlerden istenmeyen sesler yükseldi.

Fenerbahçe taraftarları, Islam Slimani'nin Trnava'ya attığı 2. gol sonrasında Beşiktaş, Galatasaray ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş için küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmış ve herhangi bir tatsızlık yaşanmamıştı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:38
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