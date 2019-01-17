Fenerbahçe'de gerilim! Ersun Yanal müdahale etti Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar futbolculara tepki gösterdi. Araya giren teknik direktör Ersun Yanal, taraftara 'yapmayın' derken tepkiler eşliğinde kenara gelen oyuncularına alkışla moral vermeye çalıştı.

İslam Slimani'nin ilk yarıda kaçırdığı goller, Fenerbahçelileri çılgına çevirirken, oyundan çıkarken de bundan nasibini aldı. 80. dakikada teknik direktör Ersun Yanal, İslam Slimani'yi oyundan alarak Frey'i oyundan alırken, Cezayirli futbolcu taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Ersun Yanal taraftara 'yapmayın' derken tepkiler eşliğinde kenara gelen oyuncusuna alkışla moral vermeye çalıştı. Benzia'da ıslıklandı Öte yandan 84. dakikada yerini 'ye bırakan Yassine Benzia'da oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı tarafından ıslıklandı.

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