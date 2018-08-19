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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun 'Başka takımla anlaştı, aramızdan ayrılacak' dediği Giuliano'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'a transfer olması bekleniyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 13:25
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den ayrılacak olan Giuliano'nun bonservis bedeli de belli oldu.

Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr, Fenerbahçe'ye öncelikle 5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı ancak Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi ve 10 milyon Euro talep etti. Al Nassr da gelen bu teklifi kabul ederek Giuliano için Fenerbahçe ile anlaştı.

GIULIANO, İLK AYRILIK SİNYALLERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Giuliano De Paula, transferine dair ilk sinyalleri sosyal medya hesabından verdi. 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha, resmi sosyal medya hesabında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'ın oyuncularını takip etmeye başladı. Sarı-lacivertli futbolcunun Al Nasr'dan Petros ve Bruno Uvini'yi takip etmesi, transferin gerçekleşebilme olasılığını daha da güçlendirdi.

Giuliano, geçtiğimiz sezon Rusya'nın Zenit takımından 7 milyon euro bedelle transfer olmuş ve sarı-lacivertli forma ile çıktığı 38 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 13:25
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