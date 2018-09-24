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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tümer Metin, Roberto Soldado'nun Arabistan yarımadasından bir takımla anlaştığını söyledi. "Teklif şu anda masanın üzerinde" diyen Metin, transferin önümüzdeki hafta açıklanacağını kaydetti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:40
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kadroda yer almayan Roberto Soldado için Tümer Metin'den flaş bir iddia geldi.

beIN Sports yorumcusu, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.

Tümer Metin, "Söylemeyeyim dedim ama Soldado önümüzdeki hafta içinde gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif şu anda masanın üzerinde" dedi.

Bu sezon 5 maçta 134 dakika süre alan 33 yaşındaki oyuncu, henüz ağları sarsmayı başaramadı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:40
  1. Fenerbahçe
  2. soldado
  3. Tümer Metin

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