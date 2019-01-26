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Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

- Yeni transfer Victor Moses, takımla ilk antrenmanına çıktı

26 Ocak 2019 Cumartesi 14:23
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Victor Moses'ın da yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarından sonra 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 14:23
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