Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Bu akşam Samandıra'da...
Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için bu akşam saat 20:00'de, Samandıra Tesisleri'nde toplanıyor.28 Kasım 2018 Çarşamba 17:36
Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de bir kez dahaErsun Yanal sesleri yükselmeye başladı.
20:00'da toplanacaklar
Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 20:00'de, Samandıra'da Ersun Yanal için toplanacaklar. Ersun Yanal'ı tekrar takımın başında görmek isteyen taraftarlar, #SamandıradaYanalım hashtag'i altında buluştu.
Kısa zamanda yayılan hashtag sonrasında taraftarlar, Samandıra'ya gitme kararı aldılar. Saat 20:00'de taraftarlar, Samandıra'ya gidip Ersun Yanal için toplanacak.
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