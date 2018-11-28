Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Bu akşam Samandıra'da...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de bir kez dahaErsun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

20:00'da toplanacaklar

Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 20:00'de, Samandıra'da Ersun Yanal için toplanacaklar. Ersun Yanal'ı tekrar takımın başında görmek isteyen taraftarlar, #SamandıradaYanalım hashtag'i altında buluştu.

Kısa zamanda yayılan hashtag sonrasında taraftarlar, Samandıra'ya gitme kararı aldılar. Saat 20:00'de taraftarlar, Samandıra'ya gidip Ersun Yanal için toplanacak.