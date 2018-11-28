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Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Bu akşam Samandıra'da...

Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için bu akşam saat 20:00'de, Samandıra Tesisleri'nde toplanıyor.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:36
Fenerbahçe'de Ersun Yanal çılgınlığı! Bu akşam Samandıra'da...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de bir kez dahaErsun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

20:00'da toplanacaklar

Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 20:00'de, Samandıra'da Ersun Yanal için toplanacaklar. Ersun Yanal tekrar takımın başında görmek isteyen taraftarlar, #SamandıradaYanalım hashtag'i altında buluştu.

Kısa zamanda yayılan hashtag sonrasında taraftarlar, Samandıra'ya gitme kararı aldılar. Saat 20:00'de taraftarlar, Samandıra'ya gidip Ersun Yanal için toplanacak.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:36
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçeli taraftarlar
  4. #SamandıradaYanalım

YORUM YAZ

  • KahramanKahraman1 sa önce
    Ts u nerdeyse kümeye düşürdü hiçbir başarısı olmadı ts dan tazmınatı alıp kovuldu fb çe de önceki hocaları arıyacak .
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