Fenerbahçe'de En Nesyri'ye ıslıklı protesto
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri 63. dakikada oyundan alındı. En Nesyri çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
OYUNDAN ISLIKLANARAK ÇIKTI
Maça ilk 11'de başlayan En Nesyri, 63. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.
En Nesyri'nin oyundan çıktığı anda tribünlerdeki taraftarlar, oyuncuyu ıslıkla protesto etti.