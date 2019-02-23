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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

- Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi. Taraftarlar, bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdikleri teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'a çiçek takdim etti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
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