Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları - Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma, koordinasyon ve denge hareketleriyle başladığı belirtildi. İdmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Öte yandan, sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisi öncesinde tesislere gelerek futbolculara destek verdi. Taraftarlar, bir araya gelip, hatıra fotoğrafı çektirdikleri teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan'a çiçek takdim etti. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.