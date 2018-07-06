Fenerbahçe'de deprem! Yıldız oyuncu ülkesine dönüyor

F.Bahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano ülkesine dönmek istiyor. Yönetim de iyi bir teklif gelmesi halinde Giuliano'yu satmayı düşünüyor.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Brezilyalı oyuncuya ülkesinden Flamengo talip. F.Bahçe ise Giuilano'nun bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi. Brezilyalı oyuncu da milli takımdaki yerini kaybettiği için mutsuz ve yeniden ülkesine dönerek milli takım formasını yeniden giyeceğine inanıyor.

FLAMENGO PARA KAZANMAK İSTİYOR

Flamengo da oyuncunun performansını yükselterek yeniden Avrupa'ya pazarlamayı hedefliyor.