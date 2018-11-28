Fenerbahçe'de deprem! "Devre arasında gidiyorum"

Fenerbahçe'de Roberto Soldado ile yollar resmen ayrılıyor. 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan İspanyol golcünün bu sezon 20 maç oynaması durumunda kontratındaki opsiyon devreye girecekti ancak Sarı-Lacivertli yönetim yılda 3,5 milyon avro kazanan Soldado'yu gönderme kararı aldı.

Haber7'nn haberine göre; maliyetinden dolayı Soldado'dan kurtulmak isteyen Fenerbahçe, bu doğrultuda bir önceki teknik adam Cocu'dan 33 yaşındaki futbolcuya forma vermemesini istemişti. Comolli'yle daha önce yaptığı görüşmede tartışma çıkaran golcünün derbide aldığı 6 maçlık cezanın ardından ayrılık önerisine sıcak baktığı ve menajerinin yönetimle bir görüşme talep ettiği öğrenildi.

"Yıllık ücretimin hepsini verirseniz gidiyorum"

Sportif Direktör Damien Comolli'yle yapılan görüşmede İspanyol futbolcu, "Bu sezon alacağımın tamamının verilmesi durumunda devre arasında ayrılıyorum" dedi. Soldado'nun bir Asya ekibine imza atmak için ayrılmak istediği öğrenilirken Comolli bu teklifin ardından masadan kalktı.

Ücretinin tamamının verilmesine kesinlikle karşı çıkan Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu maaşının yarısını almaya ikna etti. Son karar ise teknik ekiple yapılacak görüşmenin ardından verilecek.