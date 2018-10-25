THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı

Fenerbahçe'de başkan Koç, antrenörlerin görevlerine son vermeye hız kesmeden devam ediyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:05
Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı

Fenerbahçe'de antrenör değişiklikleri hız kesmeden devam ediyor. Kulübün başına geldiği günden beri değişiklikler yapan Ali Koç, ilk olarak Müjdat Yetkiner'i görevden almıştı.

Daha sonra beraber çalıştığı Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk de gönderilirken teknik patron Aykut Kocaman’ın işine sor verilmişti. Ardından Samandıra’daki personelden, kulüp çalışanlara kadar birçok isimle yollar ayrılırken dalganın şiddeti artarak devam etti.

Badia'dan sonra bu karar verildi

Altyapıdan 7 hocanın gönderilmesiyle süren değişim son olarak 2006 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübe hizmet eden Şenol Çorlu’ya sıçradı. Altyapının başına getirilen David Badia’nın işe başlamasıyla taşlar yerinden oynarken, Şenol Hoca’nın tüm yetkileri elinden alındı.

Kadro dışı isimleri çalıştıracak

Son 2 haftadır pasifize durumda olan 56 yaşındaki hocanın artık U21 takımının soyunma odasına bile girmesi yasak. Çorlu’dan, yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Nabir Dirar ve Aatif’la ilgilenmesi istendi. Söz konusu 4’lünün antrenman programını organize eden Çorlu’nun geleceği merak konusu.

56 yaşındaki futbol adamının adı son yıllarda F.Bahçe A Takımı’yla da sık sık anıldı. Vitor Pereira döneminde Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Antalya maçında Portekizli kenarda oturup kahvesini yudumlarken, genç ağırlıklı kadroyu o gün Şenol Çorlu yönetmişti.

Daha sonra Dick Advocaat zamanında da sarı-lacivertliler kötü giderken Hollandalı ile yolların ayrılması ve takımın başına Çorlu’nun geçmesi gündeme gelmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:05
  1. Antalya
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi! Yazıklar olsun
    1. The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi!..
    2. Beşiktaş evinde 3 puan arıyor!..
    3. Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı
    4. Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a..
    5. EYT önergesi Meclis oylama sonucu
    6. Fatih Portakal muhabiri fena bozdu
    7. İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda..
    8. Petrolün varili 75,76 dolar..
    9. Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı
    10. Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel..
    11. Adana'da önce çaldı sonra 'Zararlarını..
    12. Balıkesir'e senenin ilk karı düştü
    13. Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar
    14. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
    15. TESK’ten vergi indirimi istemi
    16. İYİ Parti'nin 2 kurucu ismi istifa etti
    17. Sakarya Müftüsü kim oldu?
    18. Müftü atamaları Atanan il müftüleri..
    19. Belçika, kimlik kartlarında parmak izi..
    20. İYİ Parti'de deprem! İki kurucu isim..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!