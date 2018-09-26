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Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu duvara fırlattı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin, İspanyol forvet Soldado'yu transfer için odasına çağırdığı ve Suudilerle görüştürmek istediği, ancak Soldado'nun sinirlenerek odayı terk ettiği bildirildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:00
Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu duvara fırlattı

Fenerbahçe'de zun süredir kadroda yer bulmayan Soldado'nun asıl sorunun Comolli ile yaşadığı bir olay olduğu iddia edildi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bir Suudi Arabistan ekibinin 33 yaşındaki forvet için teklif yaptığı, Sportif Direktör Comolli'nin de oyunucuyu odasına çağırarak, "Bak şu anda senin için Suudilerle görüşüyorum. Kulübe çok iyi bonservis veriyorlar. Ben anlaştım. Al telefonu, sen de kendin için istediğin maaşı söyle” dediği belirtildi. Tecrübeli yıldız ise bunun üzerine çılgına döndü.

"SEN KİMSİN Kİ BENİ SATIYORSUN"

Sonrasında Soldado'nun, telefonu Comolli’den alarak duvara duvara fırlattığı anlatılan haberde, "Sen kimsin ki benden habersiz beni satıyorsun. Ben mal mıyım!" diyerek odadan çıktığı belirtildi. Yaşanan bu gerginliğin ardından İspanyol forvet bir daha formasını giyemedi. 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi istemedi.

"SÖYLEMEYEYİM DEDİM AMA"

beIN Sports yorumcusu Tümer Metin de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Soldado önümüzdeki hafta Fenerbahçe'den gidiyor. Teklif masanın üstünde" derken, golcü oyuncunun Arabistan'da bir kulübe transfer olacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:00
  1. Fenerbahçe
  2. Kriz
  3. Büyük kriz
  4. Damien Comolli
  5. Roberto Soldado
  6. Tartışma

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