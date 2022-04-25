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Spor Fenerbahçe'de bir yıldız daha doğuyor!
Spor

Fenerbahçe'de bir yıldız daha doğuyor!

Sarı-Lacivertlilerin 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 15:51:00 -
Fenerbahçe'de bir yıldız daha doğuyor!

Sarı-Lacivertlilerin 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de gençlik operasyonu devam ediyor! Fenerbahçe'de Arda Güler, İsak Vural gibi isimlerin konuşulduğu dönemde Emir Ortakaya da A takıma dahil oluyor. Sarı-Lacivertlilerin 17 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya'nın Gaziantep FK maçında yedek kulübesinde olması bekleniyor.

EMİR ORTAKAYA VİTRİNE ÇIKIYOR

U19 Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Emir Ortakaya, 2 gollük performans sergilemişti. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Emir Ortakaya, Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alıyor.

EMİR ORTAKAYA YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında Attila Szalai ve Kim Min-Jae'nin yokluğunda Serdar Aziz'in yanında Marcel Tisserand forma giyecek. Sarı-Lacivertliler söz konusu mücadelede yedek kulübesinde ise 17 yaşındaki savunmacı Emir Ortakaya'yı oturtacak.

 

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