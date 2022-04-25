Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor!

Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Luiz Gustavo ile sezon sonunda yollar ayrılma noktasına geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde yeni bir sayfayı açacak gibi gözüküyor. Yıldız futbolcu ile ülkesi Brezilya'dan iki takım ilgileniyor.

Calciomercato adlı sitede yer alan habere göre Brezilya ekipleri Botafogo ve Corinthians sezon sonu sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.

Kanarya'ya büyük umutlarla katılan fakat inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin odak noktası olan Gustavo için ayrılık vaktinin geldiği iddia ediliyor.

34 yaşındaki futbolcu çubuklu forma ile çıktığı 93 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Luiz Gustavo kimdir?

Asıl adı Luiz Gustavo Dias olan futbolcu 1987 yılında Brezilya'nın Pindamonhangaba şehrinde dünyaya geldi. Futbol yaşamına 2006 yılında başlayan Gustavo ilk futbol kariyerine 2006 yılında Universal FC Largo amatör kulübünde futbol oynayarak başladı. Amatör ligde kısa süre futbol oynayan Gustavo 2007 yılında Corinthians takımına transfer olarak profesyonel futbol yaşamına başladı.

2007 yılından itibaren futbol kariyeri hızla yükselmeye başlayan Gustavo 1 yıl Hoffenheim takımında, daha sonra Bayern Münih'te oyunculuk kariyerini sürdürdü. Yüksek transfer bedellerinin altına imza atan kulüplerde oynayan Gustavo 16 milyon Euro transfer ücreti ile Wolfsburg’da, 2017 yılında 10 milyon Euro transfer ücretiyle Marsilya’da futbol oynadı.

Luiz Gustavo’nun kulüp kariyeri

2013 yılında Bayern Münih takımına transfer edilen Luiz Gustavo bu tarihten itibaren futbol kariyerini hızla yukarılara taşıdı. Bayern Münih'in Wolfsburg takımına transfer olan Gustavo 5 yıl boyunca bu takımda futbol oynadı. Daha sonra 2017 yılında Fransa'nın Marsilya takımına transfer oldu. Burada 4 yıl futbol oynayan oyuncu 2019 yılında ise Fenerbahçe takımına transfer olarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Luiz Gustavo Futbol Kariyeri

Brezilyalı ünlü futbolcu Luiz Gustavo Almanya, Fransa, takımlarında hızla yükselen kariyerini Fenerbahçe'de devam ettirerek yeni efsaneler yaratmaya devam ediyor. Uluslararası futbol camiasında adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe takımına süper Lig galibiyeti kazandıran Gustavo Fenerbahçe takımının da gözdesi olmayı başardı.

Profesyonel bir orta saha oyuncusu olan Luiz Gustavo özellikle uzaktan attığı şutları gole çevirmesi ile öne çıkan bir futbolcudur. Gustavo Fenerbahçe teknik heyetinin de gözdesi olmayı başaran futbolculardan biri durumdadır.

Gustavo’nun Futbol Performansı

Fenerbahçe Kulübü’nün gözdesi durumuna gelen, Gustavo futbol kariyerini Fenerbahçe'yi öne çıkartarak devam ettiriyor. Bir maçta 12,600 metre koşan, bunun yanı sıra aynı maçta 5 top kapma, 4 kez mücadeleyi kazanma ve 4 kez de pas ortalamasıyla dikkatleri çeken futbolculardan biridir. Bir maçta ortalama koşu performansı 12 kilometrenin üzerinde olan Luiz Gustavo gerek antrenmanda gösterdiği performans gerek maç ritmindeki gücü süper lig takımının en fazla söz edilen futbolcuların da biri durumuna geldi. Adından sıklıkla söz ettiren genç oyuncu, başından sonuna kadar maçın içinde kalma başarısı gösteren, fiziksel gücü ve temposunun yanı sıra mental performansı konusunda da güçlü futbolculardan biridir.

Luiz Gustavo hangi takımlarda oynadı?

34 yaşında olan Luiz Gustavo Fenerbahçe Süper Lig takımına transfer edilmeden önce, oynadığı kulüplerde başarı grafiğini geliştiren, yüksek miktarda transfer ücretleri almış bir oyuncudur. Futbol yaşamında ki transfer grafiği sürekli yükselen futbolcunun oynadığı kulüpler sırasıyla;



2006 Universal FC largo amatör kulübü Brezilya

2007 Corinthians Brezilya

2008 Hoffenheim Almanya

2011 Bayern Münih Almanya

2013 Wolfsburg Almanya

2017 Fransa/Marsilya

2019 Fenerbahçe Türkiye

Brezilya'nın amatör Universal FC largo kulübünde futbol yaşamına başlayan Luiz Gustavo’nun İlk transfer olduğu takım Brezilya'nın Corinthians takımıdır. 2007 yılında Corinthians takımına 1 milyon Euro transfer ücreti karşılığında gitti. 2011 yılında Bayern Münih 1,7 Milyon Euro transfer karşılığında gitti.

Luiz Gustavo’nun maaşı ne kadar?

Ardından 2013 yılında Wolfsburg takımına ise 16 milyon Euro bedel ödenerek gitti. Ardından 2017 yılında ise 10 milyon Euro ile Marsilya takımına transfer edildi. Luiz Gustavo Marsilya’da futbol oynadığı kulübünden 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer edildi. Fenerbahçe takımı Marsilya futbol kulübüne 6,5 milyon Euro transfer ücreti ödedi. Ayrıca Fenerbahçe kulübünde 4 yıllık sözleşme imzalayan Luiz Gustavo Fenerbahçe’den yıllık 2 milyon 750 bin Euro maaş alacak.