Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları başladı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.