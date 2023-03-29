Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlığı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki çalışmayla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Tedavisi tamamlanan Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.