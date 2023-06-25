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Spor Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak...
Spor

Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak...

Yeniakit Publisher
2023-06-25 16:28:00 -
Fenerbahçe'de beklenmedik gelişme! Yer yerinden oynayacak...

Fenerbahçe, Milot Rashica ve oyuncunun kulübü Norwich City ile görüşmelere resmen başladı. Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Milot Rashica kararını verdi.

Fenerbahçe, Milot Rashica ve oyuncunun kulübü Norwich City ile görüşmelere resmen başladı. Galatasaray'daki kiralık sözleşmesi sona eren Milot Rashica kararını verdi.

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Milot Rashica, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etmek istediğini Norwich City'ye bildirdi.

Galatasaray'a Norwich City'den gelen Kosovalı kanat oyuncusu, menajerine talimat vererek talebini Norwich City'ye iletti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Milot Rashica'nın transferini büyük bir ihtimalle yapacağız" sözlerini kullanmıştı. Okan Buruk da, Rashica'dan memnun olduğunu ve takımda devam etmesini istediğini söylemişti. Galatasaray'da 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, Milot Rashica ve oyuncunun kulübü Norwich City ile görüşmelere resmen başladı. Galatasaray'ın da oyuncu için çok net ilgisi var. Norwich'in talebi 10-12M € arası. Galatasaray'ın Rashica için ayırdığı maksimum bütçe 6M €. Görüşmeler o tarafta da devam ediyor.

Fenerbahçe, yakın zamanda oyuncu ve kulübüne resmi teklif götürecek.
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